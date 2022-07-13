Степанова о личных спонсорах: «Только в соцсетях недовольны, что Большунов стал, допустим, амбассадором банка. А там увидят приток клиентов после его побед на Кубке России»

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Российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением насчет работы спортсменов с личными спонсорами.

«Призовые – это не только и не столько прямые выплаты на финише из денег спонсоров. В Норвегии, которая является законодательницей моды в лыжных гонках, собственно призы на внутренних соревнованиях крайне невелики – несколько сотен, иногда тысяч евро в эквиваленте. А вот какой бонус за победу заплатит личный спонсор (или меценат) гонщика, знают лишь они вдвоем плюс налоговая служба, разумеется.

Но есть способ определить на глазок: лидеры сборной Норвегии пользуются предоставленными спонсорами машинами стоимостью в районе миллиона крон, это где-то 6-7 миллионов рублей. А те, кто бежит хуже, получают от личных спонсоров автомобили куда скромнее. Призовые ли это? С моей точки зрения – абсолютно: есть прямая связь между победами и благами.

Так же примерно обстоят дела и с другими личными спонсорами: все они требуют двух вещей – побед и определенного продвижения фирмы в рамках, прописанных в контракте. Но победы все-таки первичны.

И  вот здесь я должна снова вернуться к своей любимой теме: все личные спонсоры так или иначе закладывают в расчеты появления лыжника на национальном телевидении, желательно в прямой трансляции. Без телевидения логотип спонсора видят максимум 10 000 зрителей на стадионе и вдоль трассы. По телевидению – миллионы.

Это только брюзги-комментаторы в соцсетях недовольны тем, что Большунов стал, допустим, амбассадором одного банка и одной букмекерской конторы. А банк и буки увидят приток клиентов после очередных побед Саши на Кубке России – и найдут способ «заплатить призовые», я думаю. Главное, чтобы возникла стойкая ассоциация между их брендами и его личным», – написала Степанова.

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