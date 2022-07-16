Сергей Устюгов: «Я на самом деле тренируюсь меньше остальных. Но это не значит, что я ленюсь, халтурю и ничего не делаю»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о своем подходе к тренировкам.

– У некоторых ощущение, будто вы уже особо не тренируетесь.

– А откуда оно взялось?

– Какой-то устоявшийся стереотип – будто вы слишком своенравный, всегда отталкиваетесь от своего самочувствия, из-за чего и тренеры не горят желанием с вами работать.

– Я на самом деле тренируюсь меньше остальных. И действительно всегда прислушиваюсь к себе. Но это не значит, что я ленюсь, халтурю и ничего не делаю. У меня есть полный план на сбор – и я ему следую. Так было и на прошлом сборе. Выполнил все от и до. Если чувствую, что могу где-то сделать больше – делаю.

При этом я наконец-то научился работать в первой зоне. У нас же часто бывает, что по плану первая, а на подъеме стоит тренер, который начинает подгонять и заводить – и вот ты уже в третьей зоне. А на данном этапе это может быть просто не нужно.

– При этом принцип «бери больше, кидай дальше» работает вообще не всегда. Никакие объемы и темп не дают гарантий результата. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не скрывает, что, если прийти к ней на тренировку, все подумают, что это какая-то разминка в детском лагере.

– Так и есть. К каждому организму свой подход. Я со многими тренировался, мне есть с чем сравнивать. Главное правило простое: что бы я сейчас ни делал, зимой бегать мне. Хоть по 50 километров в день буду бегать, хоть на диване лежать – кто об этом вспомнит, если будет результат?

Мы условились с , что в этом сезоне мне нужно будет не просто попасть в призы, а выиграть пару стартов. Я верю, что могу сделать это.

– Можете показать всем, что ваша методика работает.

– Так я уже не раз готовился один и доказывал это. Когда сломал палец на вкатке – и потом вернулся на Кубок мира. Когда переболел коронавирусом. Во время пандемии два сбора провел в своем поселке на равнинном рельефе, потом приехал в команду – и был зимой не хуже остальных.

Психологически для меня сейчас все намного легче, чем раньше. Тренера иногда не хватает, но вот сейчас, в Малиновке, вокруг много специалистов, и они всегда готовы подсказать.

– Тренер еще и тот человек, который может заставить сделать что-то через не могу. Для вас это не будет проблемой в каких-то сложных тренировках?

– Но я уже не 18-летний пацан, которого нужно подгонять криками. Прекрасно понимаю, что и для чего я делаю. Мы с Леной (женой – Sports.ru) договорились, что этот сезон я бегаю в удовольствие, а дальше будем отталкиваться от результата. План на первом сборе выполнил от и до.

Реально кайфую от происходящего: от того, что прогрессирую, что становится легче на тренировках, что уходит вес.

– С Крамером часто общаетесь?

– Переписываемся где-то раз в неделю. Но у меня же вся информация в часах. Он всегда может зайти и увидеть, как я тренировался и даже как спал. У него все данные.

– Если бы был вариант присоединиться к Маркусу и тренироваться с итальянцами?

– Это было бы достаточно интересно. В этом заинтересованы и итальянцы, и Маркус, а я готов был поехать туда за свои деньги. Но из-за определенных бюрократических проволочек сделать этого сейчас не получается. Что будет потом – посмотрим.

– Но международного сезона у вас не будет – это уже сейчас понятно.

– Стараюсь найти в этом свои плюсы. Например, буду спокойно стартовать в тех гонках, в которых хочу. И через них набирать форму, – сказал Устюгов.

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