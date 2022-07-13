Егор Сорин: «Устюгов – уже состоявшийся, опытный спортсмен. Я как тренер ничего не могу ему предложить, смысла в совместной работе не было»

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Тренер Егор Сорин объяснил, почему олимпийский чемпион Сергей Устюгов покинул его группу и перешел на самоподготовку.

Устюгов начал готовиться в группе Сорина в мае. Он провел в составе группы сбор в Архангельской области.

«Сергей перешел на самоподготовку, это было нашим совместным решением. У нас не было никаких конфликтов, мы с ним как общались, так и будем продолжать общаться, просто первый сбор показал, что ему будет комфортней готовиться в региональной команде.

Сергей – уже состоявшийся, опытный спортсмен. Поработав вместе, мы поняли, что я как тренер ничего не могу ему предложить, смысла в совместной работе уже не было.

Работа тренера заключается не только в написании плана, но и в его реализации, контроле за его исполнением и возможной корректировке. Но до корректировок не доходило, для реализации плана Сергею тренер был не нужен. Он готов и хочет реализовывать его самостоятельно.

Мне же было интересно реализовывать написанный Маркусом Крамером план, но поскольку Сергей не нуждался в такой помощи, и я не мог выполнять функции тренера, его нахождение в команде потеряло целесообразность», – сказал Сорин.

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