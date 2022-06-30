Крамер о дистанционной работе с Устюговым: «Тренировки на расстоянии – не лучший вариант. Но у Сергея достаточно опыта»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Экс-тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, что продолжает дистанционно консультировать российского лыжника Сергея Устюгова.

«Конечно, тренировки на расстоянии – не лучший вариант работы с таким лыжником, ты не видишь его ежедневно, только по мессенджеру общаешься.

Но у Сергея достаточно опыта, чтобы самостоятельно решить, что именно важнее всего. Он работает по плану, который я написал, но выполняет его именно он и только так, как считает нужным.

Я получаю отличную обратную связь от Устюгова, чему я рад. Но, повторюсь, это не лучший вариант совместной работы», – сказал Крамер. 

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