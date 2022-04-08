Сергей Устюгов: «В реалиях нашего времени Степанова делает то, что нужно с точки зрения раскрутки. Ее много хейтят, но ведь хейт – тоже внимание, правильно?»

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о критике Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России заявила, что Степанова уделяет чересчур много времени социальным сетям.

«Она (Степанова) просто вписывается в реалии нашего времени. Я рад, что ее не зарубили на корню и не сказали: «Стоп, девочка». В реалиях нашего времени она делает то, что нужно с точки зрения раскрутки, с точки зрения становления медийной личностью.

В наше время нормально жить в соцсетях и зарабатывать на этом. Ее много хейтят, но ведь хейт – тоже внимание, правильно? Как говорит Дмитрий Губерниев, неважно, как говорят о тебе, важно, что в принципе о тебе говорят», – отметил Устюгов.

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»