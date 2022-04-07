Сергей Устюгов: «Буду тренироваться в группе Сорина, но по планам Крамера. Попробуют адаптировать планы, чтобы подготовка была более-менее совместной»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил, что будет готовиться к следующему сезону по планам в группе Егора Сорина.

В последние годы Устюгов тренировался в группе Крамера, но сейчас немецкий специалист не сможет работать в России.

«После Олимпиады я не встречался с журналистами и не давал никаких интервью, как и все, информацию узнавал благодаря новостным порталам.

С Егором Сориным я встретился в Тюмени, куда приезжал поддержать друга на чемпионате России по биатлону. Он сказал, что я буду тренироваться в его группе, но во время нашего прошлого разговора мы уже говорили о том, что я буду тренироваться по планам Маркуса Крамера.

С Маркусом я общался, он согласился писать мне планы. С Егором он тоже поговорил, они попробуют адаптировать планы, чтобы подготовка получалась более-менее совместной, это мне будет помогать», – сказал Устюгов.