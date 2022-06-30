Егор Сорин: «Устюгов в очередной раз показал, как практически с нулевого уровня можно набрать хорошую тренировочную форму»

Тренер сборной России по лыжным гонкам сообщил, что олимпийский чемпион уже набрал хорошую форму, несмотря на пропуск первого тренировочного сбора.

«Сергей на этом сборе после весеннего отпуска уже привел себя в нормальные кондиции. Те задачи, которые были перед ним поставлены, решил на этом сборе.

Мы знали, что он умеет достаточно быстро набирать кондиции, и здесь он в очередной раз показал, как практически с нулевого уровня можно набрать хорошую тренировочную форму.

И тренировочные объемы на следующем сборе сможет выполнять уже полностью», – рассказал Сорин.