Сергей Устюгов: «Про меня последние пять лет говорят, что я лентяй и лоботряс. Но я попадаю в призы на Кубке мира и результат вроде неплохой – я не балласт в команде»

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Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что он не сможет вернуться на уровень своих лучших лет в спорте.

«Я по этому поводу не переживаю, все надо доказывать на лыжне. Если ты готов, то побеждаешь, ты лучший, если нет – то худший, значит, кто-то был прав. 

Про меня последние пять лет говорят, что я лентяй и лоботряс. Но я в призы попадаю на Кубке мира и результат у меня вроде неплохой – я не балласт в команде.

Пусть говорят, будут доказывать результатом», – сказал Устюгов. 

Елена Вяльбе: «Устюгов не сможет вернуться на уровень лучших лет. Он сам это понимает. Каждому овощу свое время»

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