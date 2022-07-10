FIS и IBU примут решение по вопросу о запрете фторсодержащих средств для лыж не раньше августа

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов ( ) отложили принятие решения о запрете фторсодержащих средств для лыж.

Недавно машина по выявлению продуктов со фтором прошла неудачные испытания в Рамзау. На следующей неделе в Оберхофе пройдут новые тесты аппарата.

«Совет FIS пришел к соглашению, что, как только будут собраны все данные тестирования, рабочая группа по фтору представит результаты исполнительному комитету FIS в начале августа. Затем исполком примет решение о наилучшем подходе к введению запрета в предстоящем сезоне.

Дальнейшие шаги будут предприняты совместно с Международным союзом биатлонистов», – говорится в заявлении FIS.

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