Сервисмен сборной Норвегии: «Если FIS сейчас введет запрет на мази со фтором, то просто нассыт себе в штаны»

Сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре считает, что Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) пока рано вводить запрет на мази для лыж со фтором.

FIS планирует объявить о решении по запрету на конгрессе в июне. В последний месяц федерация проводила в Швеции тесты устройства, которое должно находить фтор в смазке лыж, чтобы избежать мошенничества. Очевидцы тестов сообщают, что устройство работает ужасно.

Международный союз биатлонистов ( ) также планирует ввести запрет на фтор.

«Если FIS сейчас введет запрет на мази со фтором, то просто нассыт себе в штаны.

Вводить запрет сейчас – совершенно безответственно. У этого устройства столько проблем, что будет только хаос. В глобальном плане мы выступаем за запрет фтора, но пока видим, что проблемы слишком велики. Потребуется много времени, чтобы реализовать этот запрет на практике. Это печально, но нельзя запускать систему, которая не работает», – рассказал Даль Фенре.

«Самая большая проблема этого устройства в том, что оно показывало наличие фтора на совершенно чистых лыжах, которые мазями со фтором вообще никогда не мазали. Вероятность такой погрешности должна быть равна нолю. Иначе спортсменов будут наказывать даже тогда, когда они делают все правильно», – отметил менеджер сервис-бригады сборной Норвегии по лыжам Стейн Олав Снесруд.

FIS ожидает получить результаты тестов устройства до конгресса в начале июня. Даже если запрет на фтор не будет введен, работа с улучшением устройства продолжится.

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