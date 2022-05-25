Совет FIS подтвердил, что с сезона-2022/23 будет введен полный запрет на использование фторсодержащих средств для лыж

Совет Международной ассоциации лыжных видов (FIS) подтвердил, что с сезона-2022/23 будет введен полный запрет на использование средств для лыж, содержащих фтор.

«FIS, и производитель Bruker разработали прибор для тестирования на фтор. За это время было проведено несколько полевых испытаний для проверки качества устройства. Эти испытания показали, что точность и правильность его работы очень хороши.

В межсезонье будет налажено сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что на все вопросы можно будет получить ответы, особенно в отношении штрафных санкций, до того, как устройство будет полноценно введено в работу в начале сезона-2022/23.

Основная цель проекта – проведение экологически чистых и честных соревнований на благо спорта и спортсменов», – говорится в заявлении на сайте .

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