«Мы увидели, что это не работает. Обойти контроль можно очень простыми методами». Машина по выявлению фторсодержащих средств прошла неудачные испытания в Рамзау

Машина по выявлению фторсодержащих средств, используемых для лыж, прошла неудачную серию испытаний в австрийском Рамзау.

Об этом сообщило шведское информагентство TT.

Со следующего сезона на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов (FIS) планируется полный запрет на использование фторсодержащих средств.

«Мы были встревожены, так как увидели, что это не работает. Оно не работает так, как должно, это нестабильная система.

Я настроен критически. И такой настрой у нас был с с самого начала. Пока у них нет функционирующей системы контроля, у нас будут большие сомнения.

Мы присутствовали [на испытаниях машины], и кажется, что мы еще не близки к цели и даже весьма далеки. Мы видим, что обойти контроль можно очень простыми методами», – говорит сервисмен сборной Швеции по биатлону Йохан Вольстрем агентству NTB.

«Я со своей стороны призвал отложить запрет и выступать так же, как в прошлом году», – отметил глава шведской сервис-бригады Петер Мюльбак.

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