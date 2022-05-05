Глава сервис-бригады сборной Норвегии о тестах машины по выявлению фтора: «Очень легко замаскировать фтор. С подготовкой мы могли бы обмануть аппарат в 50% случаев»

Специалисты по сервису сборных Норвегии и Швеции считают, что аппарат по выявлению фторсодержащих средств на лыжах еще не готов.

Со следующего сезона на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов ( ) и Международной федерации лыжных видов (FIS) будет действовать полный запрет на использование средств, содержащих фтор.

«Машину обмануть проще, чем мы думали. К сожалению, очень легко замаскировать фтор, нанесенный на лыжи. С небольшой подготовкой мы могли бы обмануть аппарат в 50 процентах всех тестов», – сказал глава сервиса сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре.

«Если бы соревнования проходили сейчас, то они не были бы справедливыми. Потому что машина ведь работает не совсем правильно», – добавил глава сервиса сборной Швеции по биатлону Юхан Вальстрем.

«Машина – это катастрофа. Можно намазать фтор, а машина покажет, что его нет. Или не использовать фтор, а машина выдаст, что он есть. Понимают ли они, насколько все плохо? Точный тест можно провести только в лаборатории, а не в полевых условиях», – отметил Петтер Валл, представитель шведского производителя лыжного инвентаря SkiGo.

«Не хочу комментировать результаты тестов. Это научная информация, а я не эксперт. Могу только сказать, что мы очень уверены в том, что у нас будет надежный аппарат к началу сезона», – заявил представитель FIS Михал Ламплот.

В биатлоне и лыжах хаос с запретом фтора: спортсмены боятся обмана и сравнивают мази с допингом