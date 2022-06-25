Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Это практически то же самое, что и дело Йохауг. Случившееся со мной – не допинговый скандал, а несчастный случай»

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Российский лыжник Сергей Волков сравнил свой допинговое дело со случаем норвежки Терезы Йохауг.

Россиянин был дисквалифицирован на полгода за использование назального спрея.

«Неужели Норвегия ничему не научилась после дела Йохауг?» – отметил Волков в ответ на критику со стороны норвежцев.

«Это практически то же самое, что и дело Терезы Йохауг. Это не моя вина.

Я знаю ее дело. Главное отличие заключается в том, что ее отстранили за препарат, максимальный срок дисквалификации за который составляет 4 года. За мой препарат максимальный срок дисквалификации – 2 года. Поэтому меня дисквалифицировали всего на 6 месяцев.

Думаю, норвежские лыжники должны разобраться в вопросе прежде, чем говорить что-либо публично. То, что говорит Мартин (Киркеберг Мерк), абсолютно неверно. Я не пытался жульничать. Я всегда был сторонником чистого и честного спорта. Случившееся со мной – не допинговый скандал, а несчастный случай.

Антидопинговые правила касаются не только использования допинга для улучшения результатов. Мы несем ответственность за то, что принимаем. Но важно различать употребление допинга с намерением обмануть и без него», – сказал лыжник.

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