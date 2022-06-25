Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Это практически то же самое, что и дело Йохауг. Случившееся со мной – не допинговый скандал, а несчастный случай»

Российский лыжник Сергей Волков сравнил свой допинговое дело со случаем норвежки Терезы Йохауг.

Россиянин был дисквалифицирован на полгода за использование назального спрея.

«Неужели Норвегия ничему не научилась после дела Йохауг?» – отметил Волков в ответ на критику со стороны норвежцев.

«Это практически то же самое, что и дело . Это не моя вина.

Я знаю ее дело. Главное отличие заключается в том, что ее отстранили за препарат, максимальный срок дисквалификации за который составляет 4 года. За мой препарат максимальный срок дисквалификации – 2 года. Поэтому меня дисквалифицировали всего на 6 месяцев.

Думаю, норвежские лыжники должны разобраться в вопросе прежде, чем говорить что-либо публично. То, что говорит Мартин (Киркеберг Мерк), абсолютно неверно. Я не пытался жульничать. Я всегда был сторонником чистого и честного спорта. Случившееся со мной – не допинговый скандал, а несчастный случай.

Антидопинговые правила касаются не только использования допинга для улучшения результатов. Мы несем ответственность за то, что принимаем. Но важно различать употребление допинга с намерением обмануть и без него», – сказал лыжник.

Норвежец Мерк о дисквалификации Сергея Волкова: «Ничего хорошего. Думалось, что допинг и русские – оставленная в прошлом глава»

Лыжник Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Я использовал назальный спрей для лечения. Не учел срок выведения во внесоревновательный период»