Норвежец Мерк о дисквалификации Сергея Волкова: «Ничего хорошего. Думалось, что допинг и русские – оставленная в прошлом глава»

Норвежский лыжник Мартин Киркеберг Мерк высказался о дисквалификации россиянина Сергея Волкова на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«В этом, конечно же, нет ничего хорошего. Думалось, что допинг и русские – оставленная в прошлом глава.

Хорошо, что их ловят. С такими соревноваться не хочется.

Когда они не сообщают об этом сразу, то очень легко причесать всех под одну гребенку. Им стоило рассказать об этом раньше. Когда ловят одного, то к другим относишься с подозрением.

Очень подозрительно и печально, что соперники из других стран в юном возрасте решают применять допинг, чтобы добиться результатов», – сказал Мерк.

Российский лыжник Сергей Волков дисквалифицирован на полгода за допинг