Елена Вяльбе: «Йохауг после финиша обнимается с Непряевой, а вечером дает интервью о нежелании видеть русских на соревнованиях. Это говорит о том, что руководители призвали сказать так»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Елена Вяльбе Наталья Непряева Йоханнес Клэбо Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об эмоциях из-за отстранения российской команды от международных стартов.

– Как относитесь ко всем отстранениям, которые происходят? Успели уже отойти, смириться с этим?

– Сильно мириться с этим беспределом, наверное, невозможно. Я просто не хочу это лишний раз обсуждать. Я хочу, чтобы каждый человек в мире занимался своим делом. Мы занимаемся спортом, продвигаем его.

Мне обидно за наших ребят. Самой по фигу, поеду я за границу или нет. Ребятам и девчонкам, которые в самом рассвете сил после Олимпиады, было обидно. Это неправильно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку.

– Как лыжное сообщество реагирует? Ребята говорят, что есть поддержавшие, но норвежцы высказываются критически.

– Это все индивидуально. Во-первых, это зависит от атмосферы в твоей стране, в твоей федерации. Понятно, что в Норвегии всю бучу против нас поднял член совета FIS. С его стороны это было неправильно и некорректно. Он призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими.

Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но, когда ты видишь, что норвежка (Тереза Йохауг – Sports.ru) искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так.

Когда я прочитала интервью Йоханнеса Клэбо, поняла, что он как бы извиняется. Он говорит так, но при этом заявляет, что любит русских, любит соревноваться с ними, – сказала Вяльбе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные