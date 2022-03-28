Елена Вяльбе: «Йохауг после финиша обнимается с Непряевой, а вечером дает интервью о нежелании видеть русских на соревнованиях. Это говорит о том, что руководители призвали сказать так»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала об эмоциях из-за отстранения российской команды от международных стартов.

– Как относитесь ко всем отстранениям, которые происходят? Успели уже отойти, смириться с этим?

– Сильно мириться с этим беспределом, наверное, невозможно. Я просто не хочу это лишний раз обсуждать. Я хочу, чтобы каждый человек в мире занимался своим делом. Мы занимаемся спортом, продвигаем его.

Мне обидно за наших ребят. Самой по фигу, поеду я за границу или нет. Ребятам и девчонкам, которые в самом рассвете сил после Олимпиады, было обидно. Это неправильно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку.

– Как лыжное сообщество реагирует? Ребята говорят, что есть поддержавшие, но норвежцы высказываются критически.

– Это все индивидуально. Во-первых, это зависит от атмосферы в твоей стране, в твоей федерации. Понятно, что в Норвегии всю бучу против нас поднял член совета FIS. С его стороны это было неправильно и некорректно. Он призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими.

Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но, когда ты видишь, что норвежка ( – Sports.ru) искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так.

Когда я прочитала интервью , поняла, что он как бы извиняется. Он говорит так, но при этом заявляет, что любит русских, любит соревноваться с ними, – сказала Вяльбе.