Лыжник Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Я использовал назальный спрей для лечения. Не учел срок выведения во внесоревновательный период»

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Российский лыжник Сергей Волков объяснил, почему был дисквалифицирован за допинг на полгода.

«Я всегда думал, что допинг – это средство, благодаря которому недобросовестные спортсмены получают преимущество в спорте, поэтому никогда не мог представить, что меня это когда-либо коснется.

Хочу, чтобы мой случай стал примером того, как можно нелепо нарушить антидопинговые правила, в современном спорте атлет должен не просто читать и знать антидопинговые правила, а понимать и вникать в их суть.

Я читал и знал о том, что существуют препараты, которые запрещены только в соревновательный период, но не придавал значения, насколько важно учитывать сроки выведения во внесоревновательный. Не учитывал, что врачи неспортивной практики могут быть не осведомлены тонкостями антидопинговых правил.

Я использовал назальный спрей для лечения, внимательно прочитав правила, в которых сказано о запрещении препарата только в соревновательный период, который начинается в 23:59 за день до старта. Заблаговременно закончил прием, но не учел срок выведения, который составляет до 48 часов.

Самостоятельно указал его в протоколе допинг-контроля, будучи уверенным в своих действиях, новость о положительной пробе была шоком. Мне удалось доказать необходимость лечения данным препаратом, неумышленный прием, свою минимальную вину и халатность, поэтому срок дисквалификации составил полгода.

Я регулярно сдавал и сдаю допинг-пробы, всегда был приверженцем чистого спорта и честной борьбы, произошедшее со мной – это не допинг-скандал, а скорее несчастный случай», – заявил Волков.

Российский лыжник Сергей Волков дисквалифицирован на полгода за допинг

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