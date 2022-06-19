Дмитрий Губерниев: «Норвежцам, которые смотрят на портрет Большунова, нужно написать коллективное письмо в FIS и свою федерацию, что они хотят с ним соревноваться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев сборная Норвегии FIS Федерация лыжных видов спорта Норвегии Эйрик Мюр Носсум Александр Большунов Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова тренера норвежских лыжников Эйрика Мюра Носсума о том, что в команде используют фото Александра Большунова для мотивации.

«Вслед за этим они должны обратиться в свою лыжную федерацию. Для того чтобы та не препятствовала появлению Большунова в следующем сезоне. Они вешают портрет для мотивации, но при этом сами не хотят с ним выступать. Это очень странно.

Большунов – прекрасный раздражитель. Но вслед за этим нужно написать, как мне кажется, всем людям, которые смотрят на этот портрет, коллективное письмо в FIS и в Норвежский лыжный союз. Что они хотят соревноваться с Большуновым. Мне кажется, это будет сильный ход», – сказал Губерниев.

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные