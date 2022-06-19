Дмитрий Губерниев: «Норвежцам, которые смотрят на портрет Большунова, нужно написать коллективное письмо в FIS и свою федерацию, что они хотят с ним соревноваться»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова тренера норвежских лыжников Эйрика Мюра Носсума о том, что в команде используют фото для мотивации.

«Вслед за этим они должны обратиться в свою лыжную федерацию. Для того чтобы та не препятствовала появлению Большунова в следующем сезоне. Они вешают портрет для мотивации, но при этом сами не хотят с ним выступать. Это очень странно.

Большунов – прекрасный раздражитель. Но вслед за этим нужно написать, как мне кажется, всем людям, которые смотрят на этот портрет, коллективное письмо в и в Норвежский лыжный союз. Что они хотят соревноваться с Большуновым. Мне кажется, это будет сильный ход», – сказал Губерниев.

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»