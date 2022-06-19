Бородавко о том, что норвежцы повесили фото Большунова: «Думаю, это не помогает. У взрослых спортсменов мотивация должна проявляться в другом»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал слова тренера норвежцев Эйрика Мюра Носсума о том, что в команде используют фото для мотивации.

«В этом ничего нестандартного нет, в свое время и Нортуг вешал фотографию Легкова. Если они пытаются таким способом мотивировать себя, пусть делают. Хотя тот же Клэбо говорил, что ему не нужен никакой мотиватор.

Это все различные психологические приемы. Думаю, что это не помогает. У взрослых спортсменов мотивация должна проявляться в другом», – сказал Бородавко.

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»