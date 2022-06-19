Анфиса Резцова: «Норвежцы одновременно и против Большунова, и поклоняются ему. От них можно ожидать против нас что угодно»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова тренера норвежских лыжников Эйрика Мюра Носсума о том, что в команде используют фото Александра Большунова для мотивации.

«С одной стороны, это знак уважения. Они повесили портрет российского лыжника. С другой стороны, это какое-то действия против Большунова.

Не думаю, что такие методы помогают. Они одновременно и против Большунова, но и поклоняются ему. От норвежцев можно ожидать против нас что угодно», – сказала Резцова.

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»

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