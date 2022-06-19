Александр Тихонов: «Здорово, если норвежцы действительно повесили портрет Большунова для мотивации. Нашей сборной нужно повесить портрет Путина»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова тренера норвежских лыжников Эйрика Мюра Носсума о том, что в команде используют фото Александра Большунова для мотивации.

«Это здорово, если они действительно повесили портрет Александра для мотивации. Пусть теперь попробуют обыграть Большунова! Он пользуется уважением у соперников.

Нашей сборной в тренировочных залах нужно повесить портрет Путина. Президент не понаслышке знает о спорте. Мы должны быть доминирующей страной в спортивном сообществе, а не Америка», – сказал Тихонов.

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»

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