Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»

Тренер дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что использует фото россиянина , чтобы мотивировать спортсменов.

«Мы повесили на стену фото Александра Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация.

Без Большунова легко успокоиться на мысли, что, даже если мы будем тратить больше времени на сериалы, чем на тренировки, мы все равно выступим хорошо. Это верная, но опасная мысль.

Мы потратили много времени на обсуждение этого вопроса и предприняли некоторые шаги, чтобы улучшить, среди прочего, тщательность в том, что мы делаем», – сказал Носсум.