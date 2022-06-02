Елена Вяльбе: «Компенсация за отмену этапа Кубка мира в Тюмени? Рассматривается не только этот вопрос»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о возможной компенсации средств за отмененный этап Кубка мира в Тюмени в прошлом сезоне.

«Компенсация за отмену этапа Кубка мира в Тюмени? У нас нет отдельной федерации для международной федерации. Есть ассоциация (лыжных видов спорта России, которая представляет страну в FIS – Sports.ru). Рассматривается не только этот вопрос.

Ведется ли работа над компенсацией? Да», – сказала Вяльбе.

Ранее FIS отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Матыцин об отнятых у России турнирах: «Международным федерациям отправлены письма о компенсациях. Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа»