Елена Вяльбе: «Зарплаты лыжников далеко не идеальны. Если Минспорт, правительство смогут компенсировать отсутствие международных стартов – мы будем благодарны»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе высказалась о заработках лыжников в условиях отсутствия международных стартов.

«Конечно, для лыжников Кубок мира – тоже возможность заработать, наши зарплаты далеко не идеальны. Если у Министерства спорта, правительства найдется возможность нам компенсировать отсутствие международных стартов – мы будем благодарны.

Если нет – я найду нужные слова для спортсменов, они должны будут понять и принять. Такова сейчас ситуация, надо к этому быть готовым. Да и вряд ли лыжники приходят в спорт, чтобы заработать», – сказала Вяльбе.    

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