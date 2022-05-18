Елена Вяльбе: «Зарплаты лыжников далеко не идеальны. Если Минспорт, правительство смогут компенсировать отсутствие международных стартов – мы будем благодарны»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о заработках лыжников в условиях отсутствия международных стартов.

«Конечно, для лыжников Кубок мира – тоже возможность заработать, наши зарплаты далеко не идеальны. Если у спорта, правительства найдется возможность нам компенсировать отсутствие международных стартов – мы будем благодарны.

Если нет – я найду нужные слова для спортсменов, они должны будут понять и принять. Такова сейчас ситуация, надо к этому быть готовым. Да и вряд ли лыжники приходят в спорт, чтобы заработать», – сказала Вяльбе.