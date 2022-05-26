Вяльбе о равных дистанциях: «Я не против, чтобы женщины раз в год бежали 50 км, но мужиков превращают в каких-то слюнтяев»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта ( ) уравнять дистанции у женщин и мужчин.

«Мы и на комитете против голосовали, и на совете я голосовала против. Этот год будет тестовым. На совете FIS этот вопрос поднимал и другой коллега, предлагали сдвинуть на следующий год, когда не будет чемпионата мира, но совет не согласился.

Очень странное решение, у мужчин гонки все короче и короче, сократились донельзя. Спасибо, что хоть полтинник оставили. Нет, я не против, чтобы раз в год 50 километров бежали женщины. Но что касается скиатлона у мужчин, это смешно. Мужиков превращают в каких-то слюнтяев», – сказала Вяльбе.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против