Елена Вяльбе: «Если бы добегали кубковый сезон до конца, может быть, Большунов стал бы обладателем Большого хрустального глобуса»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) оценила результаты российских лыжников в прошедшем сезоне.

«Итоги прошедшего сезона подводили уже много раз, оценка – 5! Сходили на экспертный совет, там, к сожалению, не бывает восхитительных слов, только оценка «удовлетворительно».

На самом деле, очень хороший сезон. Было бы, конечно, лучше, чтобы добегали до конца (сезон Кубка мира), может быть, Саня (Большунов) стал бы обладателем Большого хрустального глобуса в очередной раз», – сказала Вяльбе.