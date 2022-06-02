FIS может отказаться от равных дистанций в мужских и женских соревнованиях, если формат признают неудачным

Международная федерация лыжного спорта (FIS) может отказаться от равных дистанциях в мужских и женских соревнованиях по лыжным гонкам, если формат будет признан неудачным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию. Ранее Комитет FIS по лыжным гонкам одобрил предложение о введении равных дистанций.

«Новые дистанции появились в результате изменения правил, решение не следует считать экспериментом, поэтому, как и в случае с другими поправками к правилам, комитет по лыжным гонкам в будущем может рекомендовать другое изменение правил с целью изменения дистанций, если нынешний формат не получит положительных оценок», – сообщили в FIS.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против