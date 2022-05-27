Ольга Завьялова: «Когда идет уравниловка между мужчиной и женщиной – это совершенно неправильно. Не знаю, что там в FIS в головах происходит»

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам оценила решение Международной федерации лыжных видов спорта ( ) уравнять дистанции у мужчин и женщин на соревнованиях. «Когда я только начинала выступать, мы пробегали 30 км по несколько раз за сезон. Однако были и «пятерки», и «десятки».

Сами по себе длинные дистанции не страшны. Даже 50 км, бог с ним, один раз тоже можно пробежать. Потому что лыжники это обычно практикуют в конце сезона, бегают марафоны.

Но когда идет уравниловка между мужчиной и женщиной, считаю это совершенно неправильным. Ребятам совсем сократили дистанции, а девушкам – наоборот.

Просто смысла в этом не вижу. Не знаю, что там у них в головах происходит», – сказала Завьялова.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против