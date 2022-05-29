Элиаш о критике процедуры выборов президента FIS: «Каждый имеет право выражать свое мнение, однако выборы были проведены в соответствии с уставом»

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш ответил на критику из-за процедуры выборов главы организации.

26 мая на конгрессе FIS в Милане Элиаша, который был единственным кандидатом, переизбрали на пост президента организации. Несколько делегаций рассматривают возможность подачи иска на FIS из-за отсутствия демократических процессов в ходе голосования.

Делегат из Хорватии Ведран Павлек заявил, что голосование должно быть тайным, и потребовал, чтобы в бюллетенях были варианты «за» и «против».

«Каждый имеет право выражать свое мнение, однако выборы были проведены в соответствии с нашим уставом.

Я был избран президентом FIS с четким поручением на перемены, включая то, что FIS должна стать федерацией для всех наших членов, а не только для избранных. Перемены необходимы для дальнейшего развития нашего вида спорта и поддержания его конкурентоспособности.

Фундаментальным вопросом является централизация медиа и прав на вещание, что необходимо для того, чтобы снова взять под контроль нашу судьбу и заложить основу для роста и процветания всех наших дисциплин во всем мире. Большинство международных федераций уже это сделали, и для FIS эта трансформация давно назрела.

Я ясно дал понять в своем манифесте, что я буду президентом перемен и что со мной не будет статуса-кво. Стремление к преобразованиям и модернизации было встречено с большим одобрением, и теперь мы все вместе неустанно работаем над его реализацией. Мы упорно работаем над развитием и оцифровкой нашего продукта, принимая во внимание все новые технологические возможности и предложения по формату.

Одна из идей, которую мы рассматриваем, – это Игры FIS, которые будут проходить каждые четыре года и объединять спортсменов из всех дисциплин FIS. Более половины олимпийских медалей разыгрывается в дисциплинах FIS. Мы хотим использовать этот потенциал и увеличить вовлеченность, охват и доход, организовав мероприятие, которое отдает дань разнообразию и увлекательности дисциплин FIS», – сказал Элиаш.

Выборы президента FIS могут признать незаконными. Делегации нескольких стран рассматривают возможность подачи иска на FIS