FIS проведет встречу для обсуждения, можно ли будет использовать равные дистанции у мужчин и женщин на чемпионате мира

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что решение об уравнивании мужских и женских дистанций пока не распространяется на предстоящий чемпионат мира в Планице.

По решению комитета FIS мужские дистанции 15 и 30 км сократились до 10 и 20 км, женский марафон увеличился с 30 км до 50 км.

«Технические команды FIS и оргкомитет чемпионата мира в Планице в ближайшие недели проведут встречу для обсуждения трасс и расписания, что позволит понять, смогут ли новые дистанции использоваться на предстоящем чемпионате мира», – заявили в FIS.

В федерации уточнили, что пока реформа распространяется только на Кубок мира.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против