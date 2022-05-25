Губерниев о словах Грате про выборы в совет FIS: «Если он имел виду, что Вяльбе не должны допускать по национальному признаку, то он нацист»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова шведского лыжника Маркуса Грате про главу Федерации лыжных гонок России ( ) .

Швед считает, что Вяльбе не должна переизбираться в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Если он имел виду, что ее не должны допускать по национальному признаку, то он нацист, это слова нациста. Он может говорить чего угодно, его слова никакого значения не имеют абсолютно.

Маркус Грате сказал так, но люди, которые принимают решения, думают иначе. Он за то, чтобы была дискриминация по национальному признаку, с этим парнем все ясно, через это уже проходили», – сказал Губерниев.

Маркус Грате: «Нет ни малейшей возможности, что Вяльбе получит место в совете FIS. Ужасно то, что она вообще в списке кандидатов»