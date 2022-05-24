Дмитрий Дубровский: «Надеюсь, Вяльбе сохранит место в совете FIS. Во многом благодаря ей вопросы, касающиеся российских спортсменов, решаются на самом высоком уровне»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский надеется, что переизберут в состав совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Мы не планировали [участвовать], Елена Валерьевна примет участие в заседании, будет переизбираться на следующий срок в состав членов совета, мы ее поддерживаем. Надеюсь, что все пройдет благополучно и Елена Валерьевна сохранит место в составе 16 человек.

Мы понимаем важность этого момента, она очень авторитетный руководитель, сама в прошлом известная лыжница. Во многом благодаря ее присутствию в совете FIS вопросы, касающиеся российских спортсменов, решаются на самом высоком уровне», – сказал Дубровский.

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России ( ), состоит в совете с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.