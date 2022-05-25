Чепалова о словах Грате: «Терпеть не могу их всех, если они больные на всю голову, значит, они больные на всю жизнь. Пускай проводят Паралимпиаду между собой»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала слова шведского лыжника Маркуса Грате про главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

Швед считает, что Вяльбе не должна переизбираться в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Я еще не читала, но он может говорить все, что угодно. Могу в грубой форме ответить, но уже их всех я терпеть не могу, если они больные на всю голову, значит, они больные на всю жизнь.

Это их мнение, пускай что хотят то и делают, уже надоели мне. Пускай сидят в своей коробке и возюкаются между собой, проводят Паралимпиаду между собой», – сказала Чепалова.

Маркус Грате: «Нет ни малейшей возможности, что Вяльбе получит место в совете FIS. Ужасно то, что она вообще в списке кандидатов»