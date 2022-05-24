Вероника Степанова: «Грате и Хагстрем – странные ребята. Надеются, что переселимся на Марс и навсегда исчезнем из их жизни? Ну-ну»

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Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова обратилась к шведским лыжникам Маркусу Грате и Йоханне Хагстрем.

Грате и Хагстрем считают, что россиянка Елена Вяльбе не должна переизбираться в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

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Ну что ж, спасибо за дополнительную мотивацию в тренировках – и в будущих соревнованиях, Йоханна и Маркус. Странные ребята, надеются, что мы и правда уйдем, пропадем, переселимся на Марс и навсегда исчезнем из их жизни? Ну-ну», – написала Степанова.

Маркус Грате: «Нет ни малейшей возможности, что Вяльбе получит место в совете FIS. Ужасно то, что она вообще в списке кандидатов»

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