Маркус Грате: «Нет ни малейшей возможности, что Вяльбе получит место в совете FIS. Ужасно то, что она вообще в списке кандидатов»

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Шведские лыжники Маркус Грате и Йоханна Хагстрем считают, что Елена Вяльбе не должна переизбираться в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

«Не существует ни малейшей возможности, что Вяльбе получит место в совете. Ужасно то, что она вообще в списке кандидатов. Все это должно исчезнуть», – сказал Грате.

«Так и должно быть (что Вяльбе не место в совете). Есть причина, по которой русским не разрешают принимать участия в соревнованиях», – отметила Хагстрем.

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