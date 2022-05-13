Вегард Ульванг объяснил уход с поста комитета FIS по лыжным гонкам закрытостью нового руководства организации

Глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта ( ) по лыжным гонкам назвал одну из причин ухода с должности.

Ульванг отметил закрытость нового руководства FIS во главе с Йоханом Элиашем. По словам чиновника, в данный момент у него нет никакого контакта с верхушкой организации.

Ранее он получал рефераты со встреч и был в курсе принятых решений. Сейчас этого не происходит.

Ульванг также высказал несогласие с подходами Элиаша в распределении прав на телетрансляции Кубка мира.