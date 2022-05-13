Вегард Ульванг объяснил уход с поста комитета FIS по лыжным гонкам закрытостью нового руководства организации

Глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам Вегард Ульванг назвал одну из причин ухода с должности.
Ульванг отметил закрытость нового руководства FIS во главе с Йоханом Элиашем. По словам чиновника, в данный момент у него нет никакого контакта с верхушкой организации.
Ранее он получал рефераты со встреч и был в курсе принятых решений. Сейчас этого не происходит.
Ульванг также высказал несогласие с подходами Элиаша в распределении прав на телетрансляции Кубка мира.