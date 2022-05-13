Вегард Ульванг объяснил уход с поста комитета FIS по лыжным гонкам закрытостью нового руководства организации

Теги Кубок мира лыжные гонки FIS Вегард Ульванг Йохан Элиаш Лыжи

Глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам Вегард Ульванг назвал одну из причин ухода с должности. 

Ульванг отметил закрытость нового руководства FIS во главе с Йоханом Элиашем. По словам чиновника, в данный момент у него нет никакого контакта с верхушкой организации.

Ранее он получал рефераты со встреч и был в курсе принятых решений. Сейчас этого не происходит.

Ульванг также высказал несогласие с подходами Элиаша в распределении прав на телетрансляции Кубка мира.

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