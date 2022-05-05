Вегард Ульванг: «Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо экономического»

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Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг ответил на критику, с которой столкнулся после предложения уравнять длину дистанций у женщин и мужчин.

Российская лыжница Вероника Степанова в ответ на инициативу Ульванга заявила, что не встречала спортсменок, которые хотели бы бежать 50 км. Норвежка Марте Сконес в комментарии для Nettavisen отметила, что физиология мужчин и женщин отличается, и называть равенством необходимость бежать равные дистанции странно. 

«Удивительно, что используется именно этот аргумент (о физиологии), ведь у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции.

Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического», — сказал Ульванг. 

Голосование по вопросу о равных дистанциях состоится 18 мая. Если предложение будет принято, оно вступит в силу не ранее 2025 года.

Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг предложит уравнять длину дистанций у женщин и мужчин

Степанова о предложении Ульванга уравнять дистанции у женщин и мужчин: «Связь с реальностью отсутствует. Не встречала ни одной желающей бежать больше 30 км»

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