Иверсен о Червоткине в военной форме: «Они говорят, что у спорта и политики нет ничего общего, но такое фото демонстрирует противоположное»

высказался о ситуации на Украине и фото в военной форме.

– То, что происходит, ужасно. Мы категорически это неприемлем. Раньше я по таким вещам не высказывался так отчетливо, но в данном случае все просто.

Несколько дней назад появилось фото Червоткина в униформе. Я считаю, что это неприятно. Фото выглядит не так круто, как это, возможно, было бы несколько лет назад. Они говорят, что у спорта и политики нет ничего общего, но такое фото демонстрирует противоположное.

– Думаешь ли ты, что россияне будут выступать на Кубке мира зимой?

– Я в это абсолютно не верю. Но мы все равно должны держать этот вариант в уме – иначе наша мотивация очень сильно упадет. Мы зависим от русских.

Большунов установил новый стандарт в лыжах. Он лучший лыжник, и особенно в этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде. Мы просто должны допускать, что они выступят, но я в это не верю.

Но урон уже нанесен. Невозможно [...] притвориться, что ничего не случилось, – сказал норвежский лыжник.

Фото: интернет-портал Министерства обороны России

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