Эмиль Иверсен: «Надеюсь, мы не увидим россиян на спортивной арене до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения»

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам заявил, что на данный момент не хотел бы видеть российских лыжников на международных стартах.

1 марта Международная федерация лыжного спорта ( ) отстранила россиян от международных соревнований под своей эгидой, следуя рекомендациям МОК в связи с ситуацией на Украине.

«Отсутствие россиян на Кубке мира плохо влияет на сам продукт, но сейчас это на втором плане. Пока Россия действует так, как она действует сейчас – надеюсь, мы не увидим россиян на лыжной трассе.

Могу сказать точно: дело не в том, что мы не хотим проигрывать. Все хотят соревноваться с лучшими. Но логично, что сейчас это не на первом месте.

Я поддерживаю все спортивные организации и страны, которые ясно выразили свою позицию. Надеюсь, что мы не увидим их (российских спортсменов) на спортивной арене до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения.

Некоторых российских спортсменов я знаю, но мы мало общаемся, и я не разговаривал с ними в последнее время. Я много высказывался об , но, как вы знаете, я не его лучший друг», – сказал Иверсен.

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