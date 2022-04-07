Эмиль Иверсен: «Надеюсь, мы не увидим россиян на спортивной арене до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения»

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Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен заявил, что на данный момент не хотел бы видеть российских лыжников на международных стартах.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от международных соревнований под своей эгидой, следуя рекомендациям МОК в связи с ситуацией на Украине. 

«Отсутствие россиян на Кубке мира плохо влияет на сам продукт, но сейчас это на втором плане. Пока Россия действует так, как она действует сейчас – надеюсь, мы не увидим россиян на лыжной трассе. 

Могу сказать точно: дело не в том, что мы не хотим проигрывать. Все хотят соревноваться с лучшими. Но логично, что сейчас это не на первом месте.  

Я поддерживаю все спортивные организации и страны, которые ясно выразили свою позицию. Надеюсь, что мы не увидим их (российских спортсменов) на спортивной арене до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения.

Некоторых российских спортсменов я знаю, но мы мало общаемся, и я не разговаривал с ними в последнее время. Я много высказывался об Александре Большунове, но, как вы знаете, я не его лучший друг», – сказал Иверсен. 

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