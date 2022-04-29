Вероника Степанова: «Я против того, чтобы деньги на призовые для лыжников-профессионалов шли из бюджета. Мы сами должны зарабатывать – например, через личных спонсоров»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась на тему призовых в спорте.

«Про деньги. Призовые. После моих слов в подкасте «Голос биатлона» о том, что, дословно: «Дайте нам призовые как на этапах Кубка мира – мы вообще никуда не поедем!» развернулась целая дискуссия, и многие уважаемые люди меня и похвалили, и покритиковали.

Одна фраза в живом общении в эфире – это слишком мало, чтобы выразить отношение к такому важному вопросу, как деньги в спорте.

Я совершенно точно не хочу, я против того, чтобы деньги на призовые для лыжников-профессионалов шли из бюджета – не важно, федерального или местного. Деньги из бюджета должны прежде всего идти в детский спорт – я сама еще недавно получала лыжи и ботинки не от персональных спонсоров, а в детской спортшколе, как и тысячи других девочек и ребят.

Мы получаем зарплаты. Большие или малые – это кому как, но эти вопросы решает государство, есть тарифные ставки и доп. вознаграждения за успехи, они опубликованы, открыты. Сидим ли мы на шее налогоплательщиков в этом смысле или отрабатываем, продвигая ЗОЖ и даря радость от победных финишей – это, опять же, каждый сам решит.

Призовые же мы сами должны зарабатывать. Через личных спонсоров, например – у ведущих лыжников сборной такие есть, вы все видите их логотипы на одежде. Что это, если не форма призовых?

Но еще более важно всем нам научиться зарабатывать через телевидение, через продажу прав. Другого в мире еще не придумали – все мировые спортивные соревнования существуют за счет таких продаж.

Мы тоже идем к этому – я знаю, сколько НЕ заплатил за права на чемпионат России в прошлом, 2021 году. Уверена, что в будущем сезоне они заплатят гораздо больше не только за ЧР, но и за все этапы Кубка страны, которые сейчас вообще не показывают!

Потому что там будут Большунов, Непряева, Спицов, Терентьев, Ступак, Сорина, и да, без скромности, я тоже, надеюсь, буду – думаю, немало хейтеров включит свои телевизоры хотя бы для того, чтобы посмотреть, как я проваливаюсь на каком-то старте, это нормально, я у Конора учусь.

Телевидению вообще все равно, отчего вы включили этот канал – главное, чтобы смотрели долго. Пока же надо откровенно признать – если на лыжи встанем не мы с Непряевой и Ступак, а Валиева с Трусовой и Щербаковой, то народу это шоу будет смотреть куда больше. В разы!

Вот над тем, чтобы изменить эту ситуацию в нашу пользу, я и работаю. А то, что консервативных болельщиков это раздражает – ну что ж, жаль, но ничего не поделать», – написала Степанова.

Вероника Степанова о возможном пропуске международного сезона: «На год я замотивирована. Мотивация – это деньги. Сделайте призовые как на этапе – да мы и ездить никуда не будем»