«Уже не подходят совковые методы воспитания молодежи. Мы попадем в тупик». Губерниев о критике Вяльбе в адрес Степановой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике Елены Вяльбе в отношении лыжницы Вероники Степановой.

Ранее Вяльбе заявила, что спортсменка чересчур много внимания уделяет медийной активности.

«Веронике сейчас вообще не позавидуешь, потому что она под такой пресс попала со стороны Елены Валерьевны. Я уже много раз об этом говорил и сейчас еще хочу повторить, что, к сожалению, в этом смысле биатлонная федерация отличается от лыжной, потому что, хотим мы этого или нет, но в лыжах у нас звезда одна, и это не Вероника Степанова, и не Непряева.

И пока мы через себя не переступим, пока, в частности, Елена Валерьевна через себя не переступит для того, чтобы ситуацию просто по-другому оценивать... Уже не подходят советские, я бы даже сказал, совковые методы воспитания молодежи. Они не подходят от слова совсем.

«Ты давай выступай на чемпионате России, ты должна была лечиться, а ты вместо лечения, допустим, ходишь на «Матч ТВ»... Почему вместо лечения? Если ты выполняешь какие-то процедуры, ты что, не можешь дать интервью и все такое прочее? Я пытаюсь уже об этом говорить очень много и долго, что с молодежью так нельзя. Мы попадем в тупик.

В этом смысле биатлонисты гораздо более подвижны. Биатлонистам в голову не придет проводить чемпионат России в Сыктывкаре и бежать 30 км по трассе, где телевизионный сигнал даже обеспечить невозможно», – сказал Губерниев в подкасте «Голос биатлона».

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

«Печально, что я говорю со Степановой лично, а она отвечает через соцсети. Сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер». Вяльбе о словах про звездную болезнь лыжницы

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»