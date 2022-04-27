Юрий Бородавко: «Надеюсь, FIS не будет наказывать Степанову персональными санкциями за ее выступление на встрече с президентом»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможных санкциях против Вероники Степановой после встречи с Владимиром Путиным.

«Надеюсь, что FIS не будет наказывать Степанову персональными санкциями за ее выступление на встрече с президентом. Конечно, может произойти что угодно, но я все же верю в то, что здравый смысл восторжествует и никто не будет повторять историю с Рыловым.

Надеюсь, что ничего подобного не произойдет. Нельзя в каждом человеке видеть негатив. Конечно, это неправильно, что за такие вещи спортсменов пытаются наказать. Они просто высказывают свое мнение.

Тем более Вероника сделала это достаточно позитивно, были слова про страну, про родину. Все было предельно логично», – сказал Бородавко.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле