Анфиса Резцова: «Почему Бородавко решил провести сборы в Крыму? Он не прав. Я не знаю, зачем он поступает так сейчас»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о том, что группа тренера Юрия Бородавко проведет тренировочный сбор в Крыму. 

«Почему он решил провести сборы в Крыму? У нас есть другие места. Пусть сборы проводятся в других местах, где они были раньше.

Он не прав. Прошу прощения, но я не знаю, зачем он поступает так сейчас», — сказала Резцова.

По словам Бородавко, сборы в Крыму проводятся с 2011 года. 

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