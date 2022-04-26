Анфиса Резцова: «Почему Бородавко решил провести сборы в Крыму? Он не прав. Я не знаю, зачем он поступает так сейчас»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о том, что группа тренера проведет тренировочный сбор в Крыму.

«Почему он решил провести сборы в Крыму? У нас есть другие места. Пусть сборы проводятся в других местах, где они были раньше.

Он не прав. Прошу прощения, но я не знаю, зачем он поступает так сейчас», — сказала Резцова.

По словам Бородавко, сборы в Крыму проводятся с 2011 года.

Бородавко о сборе в Крыму: «Там хорошие условия. Мы боремся за здоровье спортсменов, никакой политики»