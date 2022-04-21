Юрий Бородавко: «15 мая у нас начнется первый тренировочный сбор в Крыму. Программа практически не будет отличаться от той, что была год назад»

Тренер сборной России по лыжным гонкам сообщил, когда начнется первый тренировочный сбор его группы.

«15 мая у нас начнется первый тренировочный сбор, традиционно он пройдет в поселке Морском в Крыму. Программа сбора практически ничем не будет отличаться от той, что была год назад.

Свежий морской воздух и черешня с клубникой также пойдут на пользу лыжникам. Планируем, что все спортсмены, входящие в мою группу, примут участие в крымском сборе», – сказал Бородавко.

По словам тренера, спортсменов в Крыму ждут велосипедные тренировки, беговые кроссы, силовые тренировки, спортивные игры.