Юрий Бородавко: «15 мая у нас начнется первый тренировочный сбор в Крыму. Программа практически не будет отличаться от той, что была год назад»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, когда начнется первый тренировочный сбор его группы.

«15 мая у нас начнется первый тренировочный сбор, традиционно он пройдет в поселке Морском в Крыму. Программа сбора практически ничем не будет отличаться от той, что была год назад.

Свежий морской воздух и черешня с клубникой также пойдут на пользу лыжникам. Планируем, что все спортсмены, входящие в мою группу, примут участие в крымском сборе», – сказал Бородавко.

По словам тренера, спортсменов в Крыму ждут велосипедные тренировки, беговые кроссы, силовые тренировки, спортивные игры.

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