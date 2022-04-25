Бородавко о встрече олимпийцев с Путиным: «По Большунову на 100% сказать не могу. У администрации президента есть требования по состоянию здоровья»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможной встрече Александра Большунова с президентом страны Владимиром Путиным.

26 апреля глава государства примет в Кремле победителей зимней Олимпиады-2022, которая проходила в Пекине.

«Что касается награждения, то те, кто планировался, примут участие. По Большунову на 100 процентов сказать не могу. У администрации президента есть определенные требования по состоянию здоровья.

Непряева, Червоткин, Спицов? Они будут», – сказал Бородавко.

Скоро Путин встретится с чемпионами Олимпиады-2022. Сможете назвать всех, кого ждут в Кремле?