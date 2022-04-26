Бородавко о мотивации российских лыжников: «Призовые – это второстепенное. У нас меньшинство тех, кто бегает за деньги»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о мотивации российских лыжников.

«Мотивация в любом случае есть. Иначе нет смысла заниматься спортом. Я разговаривал со многими спортсменами.

Да, финансовая составляющая значит немало, но прежде всего они спортсмены. Призовые – это второстепенное. У нас меньшинство тех, кто бегает за деньги. Как правило, эти люди не держатся (в команде), у них другой подход», – сказал Бородавко.

Также он прокомментировал выдвижение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на новый срок.

«По крайней мере на слышал, что у Елены Валерьевны есть альтернатива. Никто не говорил. Думаю, что выборы будут безальтернативные.

Результаты говорят сами за себя. Здесь только вопрос мотивации и желания самой Елены Валерьевны. Мы все видим, как много сил она тратит на это. Постоянные встречи и переезды отнимают много сил и здоровья. Она, как и мы, мало находится дома», – добавил тренер.

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