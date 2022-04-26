Бородавко о сборе в Крыму: «Там хорошие условия. Мы боремся за здоровье спортсменов, никакой политики»

Тренер сборной России по лыжным гонкам объяснил, почему российские лыжники проведут сбор в Крыму

«Мы проводим сборы в Крыму с 2011 года, когда это была еще Украина. Это постоянное место для тренировочных сборов, там хорошие условия для этого.

Здесь мы боремся за здоровье спортсменов, никакой политики. Только спорт и здоровье. Крым — великолепное место для тренировок», — сказал Бородавко.

Экс-директор сборной Норвегии о сборе российских лыжников в Крыму: «Они делают это, чтобы показать, что в России все идет «как обычно»