Анастасия Таталина: «Курашов намекает, что я хочу сменить гражданство. Кстати, тренер Васильев предлагал мне сменить сборную за пару месяцев до Олимпиады»

Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина сообщила, что тренер сборной Никита Васильев за два месяца до Олимпиады предлагал ей выступать за другую страну.

«Сейчас Курашов обвиняет меня в лицемерии и аморальном поведении, настраивая против все спортивные организации. Мол, я всех опорочила.

Но, как можно легко проверить, я не переходила на личности и на конкретные организации, которые отвечают за проведение соревнований. Просто рассказала о ситуации с фристайлом в стране. Не знаю условий, в которых специалисты готовят трассы, может быть, они делают максимум возможного из того, что у них есть.

И я поднимала проблему не для того, чтобы как-то кого-то обидеть, а чтобы все обратили на нее внимание и подумали: как можно это исправить? Что для этого нужно сделать?

Но в ответ на мое обращение нет ни одного конструктивного ответа. Только грязь и ложь. Как я поняла Курашова, он намекает мне на смену спортивного гражданства. Если бы у меня было такое намерение, я просто сделала бы это, а не пыталась бы поднимать проблемы, которые есть в нашем виде спорта и о которых многие боятся говорить, зная, что ждет после этого.

Кстати, Васильев предлагал мне сменить сборную на сборах в ноябре. За пару месяцев до Олимпиады», – сказала Таталина.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину