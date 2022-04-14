Анастасия Таталина: «Курашов намекает, что я хочу сменить гражданство. Кстати, тренер Васильев предлагал мне сменить сборную за пару месяцев до Олимпиады»

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Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина сообщила, что тренер сборной Никита Васильев за два месяца до Олимпиады предлагал ей выступать за другую страну.

«Сейчас Курашов обвиняет меня в лицемерии и аморальном поведении, настраивая против все спортивные организации. Мол, я всех опорочила.

Но, как можно легко проверить, я не переходила на личности и на конкретные организации, которые отвечают за проведение соревнований. Просто рассказала о ситуации с фристайлом в стране. Не знаю условий, в которых специалисты готовят трассы, может быть, они делают максимум возможного из того, что у них есть.

И я поднимала проблему не для того, чтобы как-то кого-то обидеть, а чтобы все обратили на нее внимание и подумали: как можно это исправить? Что для этого нужно сделать?

Но в ответ на мое обращение нет ни одного конструктивного ответа. Только грязь и ложь. Как я поняла Курашова, он намекает мне на смену спортивного гражданства. Если бы у меня было такое намерение, я просто сделала бы это, а не пыталась бы поднимать проблемы, которые есть в нашем виде спорта и о которых многие боятся говорить, зная, что ждет после этого.

Кстати, Васильев предлагал мне сменить сборную на сборах в ноябре. За пару месяцев до Олимпиады», – сказала Таталина.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину

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