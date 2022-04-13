Экс-фристайлистка Гриднева о письме Таталиной: «Если федерация утверждает, что поборов нет, тогда почему не проверить денежные переводы тренерских счетов?»

Бывшая российская фристайлистка высказалась об открытом письме чемпионки мира к министру спорта России Олегу Матыцину.

В письме Таталина рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

«Спортивную карьеру я закончила в 2018 году. Мой личный тренер и старший на тот момент тренер сборной никогда призовых денег не забирали, но ребята из команды на регулярной основе 50% отдавали своему тренеру. Может, за 4 года что-то изменилось.

Озвучить, из какого региона команда, не могу. Если они молчат – значит их все устраивает, но такие акции есть. Думаю, федерации о них известно. Что касается домогательств, то в нашей дисциплине о них речи не было.

Если федерация 100% утверждает, что поборов нет, тогда почему не проверить денежные переводы тренерских счетов? И если федерация так хорошо работает, почему высокопрофессиональные специалисты покидают Россию и тренируют команды других стран?

В ситуации с Анастасией Таталиной хотелось бы верить, что на уровне Министерства спорта будут приняты меры, которые в корне поменяют политику федерации», – сказала Гриднева.