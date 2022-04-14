Таталина – Курашову: «Почему сделать прививку и выиграть квартиру в Москве – это нормально, а выиграть ЧМ и попросить о решении квартиного вопроса – это мои прихоти?»

Чемпионка мира по фристайлу рассказала о том, как Федерация фристайла России (ФФР) отказывалась ей финансово помогать.

«Более того, Насте всегда шли навстречу, нередко даже выполняя ее капризы или прихоти, хотя не стоило этого делать, но наша задача была сохранить хорошую атмосферу в команде перед Олимпийскими играми», — еще одно заявление Алексея Курашова (главы ФФР – Sports.ru).

На официальной тренировке перед этапом Кубка мира в Австрии в 2019-м я получила серьезную травму. И там же мне была сделана операция.

Мягко говоря, удивляют слова Курашова, что операцию можно было сделать в России, учитывая, что ближайшая квота на операцию в ФМБА была только на конец января 2020-го. Через полтора месяца!

При таких раскладах ЧМ-2021, который я в итоге выиграла, точно прошел бы мимо.Поэтому я настояла на операции в Австрии.Как обычно, на выезде с нами не было врача. И оперативно в организации операции мне помог Никита Васильев – за это я ему действительно благодарна.

Вся наша команда после сбора улетела домой, и мне перед операцией пришлось самой решать вопросы, связанные со страховкой. Главный врач команды – Евгения Жарикова -вышла со мной на связь на третий день после операции, а курирующая на тот момент нашу команду врач Лукина со страховой компанией даже не общалась.

Со стороны родителей возник резонный вопрос: почему в сборной России в таком экстремальном виде спорта на выездах нет врача? Почему медицинская страховка не покрывает всех расходов даже в страховом случае и частично лежит на самом спортсмене?

Почему спортсменка, оказавшись в такой ситуации в чужой стране, сама решает все вопросы, связанные со страховой компанией и организацией приезда домой? При том, что после операции ей приходится передвигаться с помощью костылей. Почему в аптечке сборной на выезде нет даже кинезиологических тейпов?

По этим вопросам была организована встреча с Курашовым. Денег на мое восстановление мы с мамой не просили. Речь шла о компенсации в связи с выставленным счетом на расходные материалы во время операции в размере 1777 евро, которые не покрыл страховой полис.

Какие еще капризы? Бытовые условия? Сделать прививку и выиграть квартиру любому жителю Москвы — это нормально, а, защищая честь страны и выиграв чемпионат мира, обратиться за помощью в решении квартирного вопроса — это мои прихоти?

Зная, как поощряют спортсменов из других регионов за высокие результаты, я обратилась в правительство Москвы за помощью в решении квартирного вопроса. В котором мне отказали», – рассказала Таталина.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину